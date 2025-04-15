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        Kocaeli'de 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:35
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        Kocaeli'de 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen yapıda arama gerçekleştirildi.

        Aramalarda, 12 ton etil alkol ile 6 ayrıştırıcı filtre ve paketleme ünitesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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