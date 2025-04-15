Kocaeli'de 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen yapıda arama gerçekleştirildi.
Aramalarda, 12 ton etil alkol ile 6 ayrıştırıcı filtre ve paketleme ünitesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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