Kocaeli'den 2 bin 161 kişi hacca gidecek

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, 8 kafileden oluşan toplam 2 bin 161 kişinin hacca gideceğini bildirdi.

Fevziye Camisi'nde düzenlenen hac eğitim semineri, imamlar Faruk Çoban, Halit Es ve Adem Akbaş tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Seminerde bilgilendirmede bulunan Sönmezoğlu, kentten 2 bin 161 kişinin hacca gideceğini belirterek, "5 Mayıs'ta başlamak üzere 8 kafilemiz var. Kafilelerden 7'si direkt Medine'ye gidecek. Umreye gidenler vardır ama hac başka bir ibadettir. Kendinize bir işaret verin. Ne yapın, ne yapın, sağlam hac yapın." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek hac seminerine İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, hacı adayları ve kafile başkanları katıldı.