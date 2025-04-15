Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya 5-1 yenildi
A Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri 6. ve son maçında Moldova'ya 5-1 yenildi.
A Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri 6. ve son maçında Moldova'ya 5-1 yenildi.
Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk ekibin gollerini Obada, Laşcu, Cojocaru, Burdujel ve Crasnov attı.
Milli takımın tek golünü ise Kahan Özcan kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, gruptan çıkamadı.
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