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        Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya 5-1 yenildi

        A Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri 6. ve son maçında Moldova'ya 5-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:25
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        Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya 5-1 yenildi
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        A Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri 6. ve son maçında Moldova'ya 5-1 yenildi.

        Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk ekibin gollerini Obada, Laşcu, Cojocaru, Burdujel ve Crasnov attı.

        Milli takımın tek golünü ise Kahan Özcan kaydetti.

        Ay-yıldızlı takım, gruptan çıkamadı.

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