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        Kocaeli'de 32 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 32 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis ve 31 bin 660 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 23:27 Güncelleme: 15.04.2025 - 23:27
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        Kocaeli'de 32 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 32 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis ve 31 bin 660 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 15 farklı hırsızlık, dolandırıcılık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından 32 yıl 15 gün hapis ve 31 bin 660 lira adli para cezası bulunan F.D. (36) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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