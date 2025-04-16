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        Kocaeli'de balıkçılar tekne ve ağlarını bakıma aldı

        Kocaeli'de balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasıyla tekne ve ağlarını onarmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:09
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        Kocaeli'de balıkçılar tekne ve ağlarını bakıma aldı
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        Kocaeli'de balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasıyla tekne ve ağlarını onarmaya başladı.

        Karamürsel ilçesinde "gırgır" diye adlandırılan balıkçı tekneleri, av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce tuttukları son balıkları Ereğli Balık Hali'ne bıraktı. Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılar, tekne ve ağlarını bakım ve onarıma aldı.

        Balık komisyoncusu Şeref Üstbaş, AA muhabirine, bu sezon bol palamut avlandığını dile getirerek, "Hamsi ve istavritte sıkıntı yaşadık ama yine de iyi geçti. İnşallah önümüzdeki sezon da iyi olur. Bizim sezonumuz senenin 365 günü devam ediyor, küçük teknelerin tuttukları balıkları satışa çıkarıyoruz. Balık azlığından kaynaklı fiyatlarda ister istemez oynama olur." ifadelerini kullandı.

        Balıkçı Ali Kırgız da sezonun yıl başına kadar bereketli geçtiğini aktararak, "İlk zamanlar özellikle Karadeniz'de palamut ve lüfer boldu, çinekop azdı." dedi.

        Balıkçı Hüseyin Yolcu ise bu sezon denizlerde lüfer, istavrit, hamsi ve palamut görüldüğünü belirterek, sezonun iyi geçtiğini söyledi.

        Yolcu, dünden itibaren gırgırlara avın yasaklandığını aktararak, "Şimdi küçük teknelerin tuttuğu balıkları satacağım, haliyle balık az olacağından fiyatlarda artış olur. Şu anda tezgahımda mezgit var, onun da kilosunu 150 liradan satıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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