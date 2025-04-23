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        Kocaelispor'da Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol bek Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:13
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        Kocaelispor'da Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı
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        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol bek Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gedik'in sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Emre Gedik'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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