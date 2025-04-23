Kocaelispor'da Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı

Açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Emre Gedik'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gedik'in sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

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