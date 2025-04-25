Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı Körfez'de dalgalanıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, taraftarların Kocaelispor bayrağının Osmangazi Köprüsü'ne asılması için bir süredir sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çağrı yaptığı kaydedildi.

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