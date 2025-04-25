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        Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı Körfez'de dalgalanıyor

        Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'un bayrağı Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:13
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        Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un bayrağı Körfez'de dalgalanıyor
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        Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'un bayrağı Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.

        Toplam 20 sezon yer aldığı Süper Lig'e 16 yıl sonra dördüncü kez yükselen yeşil-siyahlı takımın büyük boyuttaki bayrağı, izinlerin alınmasının ardından Osmangazi Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, taraftarların Kocaelispor bayrağının Osmangazi Köprüsü'ne asılması için bir süredir sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çağrı yaptığı kaydedildi.

        Taraftarın isteği dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla temasa geçildiği aktarılan açıklamada, izinlerin alınmasının ardından Kocaelispor'un dev şampiyonluk bayrağının Osmangazi Köprüsü'ne asıldığı belirtildi.

        Köprüde dalgalanan bayrağın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İstediniz yaptık! Osmangazi Köprüsü artık yeşil-siyah." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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