Kocaeli'de devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kara yolunun Barış Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde M.E. idaresindeki 44 PP 744 plakalı izolasyon malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle araç yoğunluğu oluşan kara yolunun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
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