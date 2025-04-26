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        Kocaeli'de devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:29
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        Kocaeli'de devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kara yolunun Barış Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde M.E. idaresindeki 44 PP 744 plakalı izolasyon malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada tır sürücüsü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Kaza nedeniyle araç yoğunluğu oluşan kara yolunun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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