Kocaeli'de devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

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