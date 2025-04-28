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        Yeşilay desteğiyle uyuşturucudan kurtuldu, 25 yıl sonra hayata ümitle bakıyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) aldığı tedaviyle 25 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 49 yaşındaki Ü.K, geçirdiği tüm zorlu süreçlerin ardından artık hayata ümitle bakabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:33
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        Yeşilay desteğiyle uyuşturucudan kurtuldu, 25 yıl sonra hayata ümitle bakıyor
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        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) aldığı tedaviyle 25 yıllık uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 49 yaşındaki Ü.K, geçirdiği tüm zorlu süreçlerin ardından artık hayata ümitle bakabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Genç yaşlarında özenti, merak ve hevesle uyuşturucuya başlayan Ü.K, 25 sene sosyal hayatını, aile ilişkilerini ve sağlığını olumsuz etkileyen uyuşturucunun bağımlısı olarak yaşadı.

        Bağımlılığı yüzünden işini kaybetme derecesine gelen Ü.K, gittiği bir psikiyatrın yönlendirmesi ve eşinin teşvikiyle YEDAM'la tanıştı. Burada aldığı tedavinin etkisi, görevlilerin güler yüzlü davranışları ve dert ortağı insanlarla tanışması Ü.K'nin ümitlerini artırdı.

        Eşinin desteği ve mücadele azmiyle 25 yıl sonra uyuşturucudan kurtulan Ü.K, adeta hayattan koptuğu bağımlılık yıllarının ardından günlük rutinindeki olumlu gelişmelerden dahi mutluluk duyuyor.

        Uyuşturucunun esaretinde yaşadığı zorlu yılları ve bağımlılıktan kurtulma sürecini AA muhabiriyle paylaşan Ü.K, 1 senedir uyuşturucu kullanmadığını, artık hayata ümitle baktığını ve bunun böyle süreceğine inandığını dile getirdi.

        Ü.K, bağımlılığının aile hayatını kötü etkilediğini, evinde ve çocuklarıyla ilişkilerinde huzur kalmadığını anlatarak, "Bağımlıyken işten eve giderken hiçbir şey düşünmezdim. 'Gideyim, oturayım, yatayım, kalkayım tekrar kullanmaya devam edeyim.' diye düşünürdüm." dedi.

        - "Yeri geldi ağladım, terledim, uykumdan kalktım ama inandım"

        Evine ekmek almayı dahi unuttuğunu aktaran Ü.K, "Uyuşturucuyu bıraktıktan sonra eşimi arayıp 'Ne lazım?' diye sorar oldum. Mesela şimdi kızım okula giderken beni kaldırıyor, 'Baba kalk, beni okula götür.' diyor. Bugün ben bunu başardım ya seviniyorum, hoşuma gidiyor. Hayata daha ümitle bakıyorum. Aslında zor ama zor değil. Tabii sıkıntılarını çektik. Yeri geldi ağladım, terledim, uykumdan kalktım ama inandım." diye konuştu.

        Ü.K, eşinin ve psikiyatrının yönlendirmesiyle geldiği YEDAM'dan ilk başlarda beklentisinin çok yüksek olmadığını ancak kendisini anlayan ve dert ortağı insanlarla karşılaşınca ümidinin arttığını söyledi.

        YEDAM'daki herkesin kendisine iyi davrandığını belirten Ü.K, "Senin insan olduğunu anlıyorlar. Sana iyi cevaplar veriyorlar, güldürüyorlar. Öncesinde hiç gülmüyordum doğru dürüst. Sonra heveslendim. Daha iyi olacağım diye. 'Can çıkmadan ümit kesilmez.' derler. O lafla da yola çıktım." şeklinde konuştu.

        Ü.K, her geçen gün daha iyi olduğunu fark ettiğini ve bu süreçte her zaman kendisine geç kalmadığını telkin ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Elimde bir değnek olsa, bu halde olan insanların hepsini kurtarmayı isterim. Hepsi benim gibi olsun. Olurlar, olmaz diye bir şey yok. İradesine sahip çıkacak, güçlü kuvvetli olacak, inanacak ilk önce. Ondan sonra devam edecek. Rabb'im zaten gerisini getiriyor. Esrar masum gelir. Devamında günümüzün sentetik, kimyasal maddeleri gelir. Hepsi birbirini tetikliyor. Alkol de aynı şekilde. Ben gerçekten YEDAM'dan çok memnun kaldım. Allah razı olsun hepsinden. Benim buralara gelmemin sebebi onlar, eşim sonra da kendi mücadelem."

        YEDAM'daki sanat atölyesinde de çalışmalar yaptığını anlatan Ü.K, "Yapmaya çalışıyorum. Hoşuma gidiyor yapınca. Daha da güzel yapmak istiyorum. Hocalarımın hoşuna gittiği zaman benim de hoşuma gidiyor." dedi.

        - Bilişsel davranış ve motivasyonel görüşme terapi teknikleri kullanılıyor

        Merkezde bağımlılıktan kurtulmak isteyen danışanlara yönelik tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulunan Kocaeli YEDAM Psikoloğu Emine B, destek almak isteyenlerin 115 Danışma Hattı üzerinden ön görüşme yaparak süreçlerini başlatabileceklerini bildirdi.

        Madde, tütün, alkol, internet, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele ettiklerini belirten Emine B, "Psikolojik ve sosyal hizmet desteği sunuyoruz. Burada yapılandırılmış bir sistemle çalışıyoruz. Bilişsel davranış ve motivasyonel görüşme terapi teknikleriyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Emine B, görüşmelerin ücretsiz ve gizlilik esasıyla yürütüldüğünü, danışanların bilgilerinin herhangi bir kurumla paylaşılmadığını vurguladı.

        Atölye çalışmalarıyla da sürece katkı sağlamayı amaçladıklarına işaret eden Emine B, "Bağımlılık süreçlerinde danışanlarımızda bozulan bazı durumlardan bahsedebiliriz. Hem psikolojik ve ruhsal hem de sosyal boyutta bazı değişimler gösterebiliyorlar. Danışanların bağımlılıkla kaybettiklerini düşündükleri veya kendilerinde olduğunu bilmedikleri becerilerinin farkına varmalarını amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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