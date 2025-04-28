Enkazda canları kurtarırken ölen Proteo'nun adının verildiği merkez hayvanlara şifa dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde canları kurtarırken ölen Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo'nun isminin verildiği rehabilitasyon merkezinde, binlerce hayvan tedavi edildi, yüzlercesi sahiplendirildi.

Meksikalı arama kurtarma ekibinin çalışmaları sırasında rahatsızlanarak ölen Alman çoban köpeğinin isminin verildiği Başiskele Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde, çoğunluğu sahipsiz kedi ve köpekten oluşan 3 binden fazla hayvan tedavi edildi, 3 binin üzerinde kısırlaştırma yapıldı ve yaklaşık 400 köpek sıcak yuvaya kavuştu.

Başiskele Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Muhammed Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, merkezde ileri teşhis teknikleri olduğu için hızlı müdahalelerde bulunabildiklerini söyledi.

Röntgen, ultrason ve kan analizlerini yapabildiklerini, ameliyat ekiplerinin bulunduğunu aktaran Karabıyık, "2 yıllık süreçte 3 binin üzerinde kısırlaştırma yaptık. 3 binden fazla tedavi uygulandı. 400'e yakın hayvanı da sahiplendirdik." dedi.

Karabıyık, yeni düzenlemeler dolayısıyla sahipsiz hayvanları tedavilerinin ardından sokağa bırakmayıp sahiplendirinceye kadar bakımlarını üstlendiklerine değinerek, merkezin kapasitesinin 120 köpek ve 60 kedi üzerine kurulu olduğunu kaydetti.