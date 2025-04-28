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        Marmara Kariyer Fuarı'nda "Spor ve Kariyer" konuşuldu

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) "Spor ve Kariyer" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:56
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        Marmara Kariyer Fuarı'nda "Spor ve Kariyer" konuşuldu
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        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) "Spor ve Kariyer" paneli düzenlendi.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 14 üniversite paydaşlığında Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, "Spor ve Kariyer" paneliyle devam etti.

        Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kulübün 16 yıl sonra büyük bir başarı elde ederek Süper Lig'e yükseldiğini anımsatarak, bunun bir kişinin değil herkesin başarısı olduğunu söyledi.

        Durul, Kocaelispor'u geçmişteki gücüne ulaştırmak istediklerini anlattı.

        - "Türk güreşini inşallah en ileriye taşıyacağız"

        Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de sporcuyken en iyisini yapmaya çalıştığı gibi yöneticilikte de gecesini gündüzüne katarak çalışacağını ifade etti.

        Federasyonu sadece performans anlamında değil, kurumsal olarak da bir yerlere getirmenin derdinde olduklarını anlatan Akgül, "Şu anda 9 farklı şehirde kampımız devam ediyor. 510 sporcumuz şu anda kamptalar. Yüzde 75 oranında bir olimpiyat tarihinin başarısını güreşten geliyor. Türk güreşini inşallah en ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

        - "2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda atış sporunu bırakacağım"

        Milli atıcı Yusuf Dikeç de atıcılığa tesadüfen başladığını ve bu branşta yetenekli olduğunu fark ettiğini kaydetti.

        Sporun içinde 24 yıldır bulunduğunu ve çeşitli turnuvalarda başarılar elde ettiğini aktaran Dikeç, şöyle devam etti:

        "2024 Paris Olimpiyatları'nda Cumhuriyet tarihinin ortağımla beraber ilk madalyasını kazandırdık. Bu madalyadan dolayı da çok mutluyum. Birincisi kendi adıma, ikincisi ülkem adına, üçüncüsü de yapmış olduğum bu atıcılık sporunun hem dünyada hem de ülkemde tanınırlığı açısından. Oysa atıcılık sporu 1923 yılında kurulmuş. Bu kadar eski bir federasyon olmasına rağmen ne yazık ki istediği yere gelememiş ama ümit ediyorum bundan sonra bu başarıdan sonra bir yerlere gelecektir."

        Kendi adına kurduğu kulüpte çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Dikeç, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacağım ve burada atış sporunu bırakacağım. Kariyer bir insanın dünyada var olabilmesi, söz sahibi olabilmesi için yapmış olduğu, uğraşmış olduğu eğitimde, sporda, güzel sanatlarda, müzikte yapabileceği gelebileceğinin en son noktasına gelebilmektir. Bu hiçbir zaman için kolay değil. Mutlaka iyi bir planlama yapmanız lazım." ifadesini kullandı.

        Milli karateci Tuba Yakan ise dünya ve Avrupa gibi uluslararası şampiyonalarda başarılar elde ettiğini anlattı.

        Spor hayatındaki başarısında ailesinin desteğinin büyük olduğunu dile getiren Yakan, "Ben karateye başladığımda en küçük kız kardeşim 1 yaşındaydı, şu anda onunla milli takım arkadaşıyım. Diğer kız kardeşim de işitme engelliler karate antrenörü. Eşim ülkemize tarihi madalyalar kazandırmış kata sporcusuydu. Şimdi Hong-Kong'da başantrenör. Sporun içerisinde bulunan bir aileyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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