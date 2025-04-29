Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

Ekipler, tırın ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Trafik akışının kontrollü sağlanması nedeniyle otoyolun iki yönünde de araç yoğunluğu oluştu.

Bariyerleri parçalayarak yaklaşık 100 metre sürüklenen tırdaki hurda malzemeler, yolun her iki istikametine saçıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.