Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Zanlının adres ve üst aramasında, 110 gram kokain, 3 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, 1 makineli tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 2 bıçak, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 600 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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