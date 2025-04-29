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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:26
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce Gebze'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.E.Ç gözaltına alındı.

        Zanlının adres ve üst aramasında, 110 gram kokain, 3 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, 1 makineli tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 2 bıçak, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 600 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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