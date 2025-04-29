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        İzmit MTAL öğrencileri elektrikli araçlarla ilgili eğitim alacak

        "Autocove 2.0" programına dahil olan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), öğrencilerine elektrikli araç teknolojileri eğitimi verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:33
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        İzmit MTAL öğrencileri elektrikli araçlarla ilgili eğitim alacak
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        "Autocove 2.0" programına dahil olan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), öğrencilerine elektrikli araç teknolojileri eğitimi verecek.

        Başiskele'deki bir otelde düzenlenen programda konuşan Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Necati Özsezen, Kocaeli'nin otomotivin kalbi olduğunu belirterek, üniversite olarak otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan testleri gerçekleştirebildiklerini anlattı.

        Yeşil teknolojiler konusunda da çalışmalar yürüttüklerine değinen Özsezen, "Otomotiv teknolojisi evrim geçiriyor. Artık içten yanan motorların, yerini elektrikli taşıtlara bırakma zamanına geldi. Elektrikli taşıtlar adına yapılan çalışmalar bu anlamda çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş da elektrikli ve temiz teknoloji araç eğitimini öncelediklerini, yeni teknolojiler konusunda öğrenci ve öğretmenlerin yetkinliklerini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Yeşil, dijital dönüşüm, çevre dostu mobilite ve sürdürülebilir enerji çözümlerini mesleki eğitiminin parçası haline getirmeyi amaçladıklarından bahseden Aktaş, "Otomotiv sektöründeki yeni teknolojilere uyum sağlayabilen eğitim modeli oluşturmayı hedefimize koyduk. Uluslararası işbirliğinde inovasyonun farkındayız. Bunu ilke edinmiş bir okuluz. Elektrikli araç laboratuvar kurulumunu gerçekleştirdik. Konu üzerinde çalışmaları yoğunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

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