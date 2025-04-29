Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle meslek seçimi üzerine söyleşi yaptı.

Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteği, 14 üniversitenin paydaşlığında Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen MARMARAKAF'ta öğrencilere meslek seçimi yaparken neleri dikkate almaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere, meslek seçiminde kabiliyetlerine bakmaları, eğer gerekli kabiliyete sahip değillerse o meslekte ısrar etmemeleri gerektiğini söyleyen Ortaylı, "Mesleğinizde er ya da geç fire verirsiniz." dedi.

Ortaylı, para kazanmak isterken yanlış seçimler yapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Önce bir kere lisan öğreneceksiniz. Amerikalı bile olsanız öğreneceksiniz. İkincisi coğrafya öğreneceksiniz. Öyle coğrafya bilmeyen okumuş, yazmış insan olmaz. Tarih de bileceksiniz. Çünkü bazı şeylerin ezber yaşı vardır. 20 yaşından sonra piyanist olup solfej öğrenemeyeceğiniz gibi, tarih okuyup kronoloji de öğrenemezsiniz. Girdiğiniz mesleği severek okuyacaksınız. Sevdiğiniz mesleğin yüzde 20 sıkıntı faslı vardır ama yüzde 80'ini sevmiyorsanız sıkıntı vardır."