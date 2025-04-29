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        Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi

        Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle meslek seçimi üzerine söyleşi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 19:39 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:47
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        Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi
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        Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF), öğrencilerle meslek seçimi üzerine söyleşi yaptı.

        Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteği, 14 üniversitenin paydaşlığında Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen MARMARAKAF'ta öğrencilere meslek seçimi yaparken neleri dikkate almaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

        Öğrencilere, meslek seçiminde kabiliyetlerine bakmaları, eğer gerekli kabiliyete sahip değillerse o meslekte ısrar etmemeleri gerektiğini söyleyen Ortaylı, "Mesleğinizde er ya da geç fire verirsiniz." dedi.

        Ortaylı, para kazanmak isterken yanlış seçimler yapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

        "Önce bir kere lisan öğreneceksiniz. Amerikalı bile olsanız öğreneceksiniz. İkincisi coğrafya öğreneceksiniz. Öyle coğrafya bilmeyen okumuş, yazmış insan olmaz. Tarih de bileceksiniz. Çünkü bazı şeylerin ezber yaşı vardır. 20 yaşından sonra piyanist olup solfej öğrenemeyeceğiniz gibi, tarih okuyup kronoloji de öğrenemezsiniz. Girdiğiniz mesleği severek okuyacaksınız. Sevdiğiniz mesleğin yüzde 20 sıkıntı faslı vardır ama yüzde 80'ini sevmiyorsanız sıkıntı vardır."

        Ortaylı, dil öğrenmenin hayatları boyunca çok faydaları olacağını dile getirerek, gençlere bu konu üzerinde yoğunlaşmalarını tavsiye etti.

        Kendi meslek seçiminin merakla başladığını ifade eden Ortaylı, kitap okumanın kişisel gelişimdeki rolünün azımsanamayacak seviyede olduğunu dile getirdi. Ortaylı, öğrencilere, okumalarının çeşitli olmasını önerdi.

        Ortaylı, Atatürk'ün büyük bir lider olduğunu belirterek, "Atatürk, o kadar büyük adamdı ki bize kurduğu iki edebiyat fakültesi vardır. Türk Dil Kurumunu ve Türk Tarih Kurumunu kurdurdu. Burada bütün lisanları ve filolojileri kurdurdu. Aklı başında kuvvetli bir millet, belki endüstri önemli belki denizcilik önemli ama en başta coğrafya ve tarih bilen, yani zamanlara ve mekanlara ilişkin bir zihne sahip olmak önemli." dedi.

        Söyleşinin ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ortaylı'ya plaket takdim etti.

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