Kocaeli'de Liseler Arası Münazara Yarışması'nın finali yapıldı

Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen final etabında, "Yapay zekanın insan toplumlarını yönetmesine izin verilmelidir ya da verilmemelidir" konusu tartışıldı.

Bilgi birikimi ve iletişim becerisi yüksek, sağduyulu, farklı konular üzerinde fikir üretebilen, fikirlerini savunan, başkalarıyla işbirliği yapan, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm odaklı genç liderlerin yetiştirilmesi amaçlanan projede, kura sonucu eleme usulüyle karşılaşan öğrenciler, 1 gün önce öğrendikleri konular üzerinde yaptıkları araştırmalarla tez ve antitezlerini izleyiciye sundu.

İlçede 3 aylık süreçte, 41 liseden 123 öğrenci; spor, sağlık, iş insanı, sanayici ve kurum yöneticileri önünde 28 okulun ev sahipliğinde 41 karşılaşma yaptı.

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