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        Kocaeli'de Liseler Arası Münazara Yarışması'nın finali yapıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 41 liseden 123 öğrencinin katıldığı münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:51
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        Kocaeli'de Liseler Arası Münazara Yarışması'nın finali yapıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 41 liseden 123 öğrencinin katıldığı münazara yarışmasının finali gerçekleştirildi.

        Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Gebze Belediyesinin destekleriyle "BİLGEBZE" projesi kapsamında "Liseler Arası Münazara Yarışması" yapıldı.

        İlçede 3 aylık süreçte, 41 liseden 123 öğrenci; spor, sağlık, iş insanı, sanayici ve kurum yöneticileri önünde 28 okulun ev sahipliğinde 41 karşılaşma yaptı.

        Bilgi birikimi ve iletişim becerisi yüksek, sağduyulu, farklı konular üzerinde fikir üretebilen, fikirlerini savunan, başkalarıyla işbirliği yapan, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm odaklı genç liderlerin yetiştirilmesi amaçlanan projede, kura sonucu eleme usulüyle karşılaşan öğrenciler, 1 gün önce öğrendikleri konular üzerinde yaptıkları araştırmalarla tez ve antitezlerini izleyiciye sundu.

        Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen final etabında, "Yapay zekanın insan toplumlarını yönetmesine izin verilmelidir ya da verilmemelidir" konusu tartışıldı.

        Karşılaşmanın sonunda, "Yapay zekanın insan toplumlarını yönetmesine izin verilmelidir" tezini savunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi yarışmayı kazandı.

        Galeri
        Galeri

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