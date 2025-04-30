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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 00:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:34
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        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Karamürsel, Dilovası ve Gebze ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 3 ay hapis cezası olan U.T. ile aynı suçtan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.B. ve 12 farklı suçtan 27 yıl 9 ay hapis cezası olan R.D. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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