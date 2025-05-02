Milli karateciler uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını kazanmanın peşinde

SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Melis Uran, Azra Koyun ve Bilal Yusuf Uçak, Balkan Şampiyonası ile Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'nda uluslararası alanda ilk madalyalarını kazanmayı hedefliyor.

Kocaeli'de 10-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 11 yaşındaki Melis Uran şampiyon, 14 yaşındaki Bilal Yusuf Uçak ikinci, 14 yaşındaki Azra Koyun üçüncü oldu.

Elde ettikleri derecelerle Melis, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ'da yapılacak 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na, Bilal Yusuf ve Azra ise 1-3 Ağustos'ta Rize'de düzenlenecek Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Milli karateciler, hazırlıklarını Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenörleri Tayfun Yıldız, Toygun Akyıldız ve Sevgi Ertuğ eşliğinde sürdürüyor.

Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını kazanmak istiyor.

- "Milli takım formasıyla bizleri gururlandırıyorlar"

Antrenör Tayfun Yıldız, AA muhabirine, sporcuların geçen yıl da Balkan Şampiyonası'na katıldığını, bu yıl madalyayla dönerek yurt dışındaki ilk başarılarını almak istediklerini söyledi.

Hedeflerinin daha sonra dünya ve Avrupa'da madalya olduğunu anlatan Yıldız, "Kulübümüzdeki ablaları ve abilerinin dünya şampiyonlukları var. Onları örnek alarak yola devam ediyorlar. Bu başarıların onlara da nasip olacağına inanıyoruz." dedi.

Yıldız, kulüpteki kadın sporcuların 3 yıldır, erkeklerin ise 2 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "Biz de minikler olarak o başarıların altında kalmamak adına elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Çocuklar da bunun karşılığını veriyor. Gittikleri her turnuvada derece elde edip milli takım formasıyla bizleri gururlandırıyorlar." diye konuştu.

Yöneticilerin altyapıyı ayırmadan kendilerine de aynı destekleri verdiğini aktaran Yıldız, başarının altyapıdan geldiğinin farkında olduklarını sözlerine ekledi.

- "Tesadüfen başladığım karateyi 6 yıldır yapıyorum"

Milli sporcu Melis Uran, geçen yıl üçüncü olduğu Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl altın madalya kazandığını kaydetti.