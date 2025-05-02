Kocaeli'de birinci basamak sağlık yatırımları devam ediyor

Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, 1 yıl içerisinde 220-230 aile hekimliği birimini Kocaeli'ye kazandıracaklarını bildirdi.

Tadilat çalışmaları devam eden İzmit Kozluk Aile Sağlığı Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Pehlevan, il genelinde inşaatı ve ihale süreci devam eden 16 aile sağlığı merkezi projesi olduğunu söyledi.

Vatandaşın koruyucu sağlık hizmetinden daha nitelikli yararlanabilmesi için hekim başına düşen nüfusu azaltmayı hedeflediklerini belirten Pehlevan, bu sayıyı öncelikle 2 bin 500'ün altına, daha sonra da 2 bin seviyesine düşürmek istediklerini kaydetti.

Pehlevan, satın alma yoluyla edindikleri 8 aile sağlığı merkezi olduğunu dile getirerek, "Bunların da tadilatlarını 1 ay içinde bitirip, halkımızın hizmetine sunabilecek duruma gelmiş olacağız. Diğer yandan yine satın alma yoluyla planladığımız en az 6 aile sağlığı merkezimiz daha olacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde yaklaşık 220 ila 230 arası aile hekimliği birimini Kocaeli'ye kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Kocaeli'de şu anda 700'e yakın aile sağlığı birimi olduğunu aktaran Pehlevan, "Yaptığımız yatırımlarla, satın almalarla ve mevcut aile hekimliklerine ek birim açarak hedefimiz binli rakamlara ulaşmak. Bu konuda da önümüzdeki 1 yıl içerisinde bu hedefe ulaşabileceğimizi ve aile hekimi başına düşen nüfus sayısını da 2 bin 500'ün altına düşüreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.