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        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

        AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:22 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:22
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        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
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        AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

        Şampiyonanın ikinci ayağında, 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele ediyor.

        Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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