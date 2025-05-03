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        Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı

        Fatih Sultan Mehmet için vefatının 544. yılında, son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:07
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        Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı
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        Fatih Sultan Mehmet için vefatının 544. yılında, son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi.

        Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659'da yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere şehitler için ve Kudüs'ün İsrail işgalinden kurtulması için dua edildi.

        Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, programda, Fatih Sultan Mehmet'i sevdikleri için, onunla gönül bağıyla bağlı oldukları için burada olduklarını söyledi.

        Onun ideallerini paylaştıklarını dile getiren Özyiğit, "Hedeflerini Türk milletine ve insanlığa faydalı gördüğümüz için buradayız. Hedefleri uğruna canını feda eden ecdadımıza layık olma amacında olduğumuz için buradayız." dedi.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Fatih Sultan Mehmet'in her zaman hatırlanması adına bu programın yapıldığını belirterek, "Vefatının bugün 544. yıl dönümünü anmak için gayret gösteriyoruz. Hani derler ya ne kadar ansak onu zaten Peygamber Efendimiz muştulamıştır. Ne kadar onu methetmek onu Peygamber Efendimiz muştulamış. Biz onu hatırlamakla bugün görevliyiz ve onu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Tarihçi, yazar Tufan Gündüz de katılımcılara Fatih Sultan Mehmet'i anlattı.

        Programa, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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