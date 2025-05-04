Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:11 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı mevkisinde yokuştan inen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kişinin kullandığı 16 APH 476 otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. kontrolündeki 41 ADV 818 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 2'si çocuk, 5 yaralı
        Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 2'si çocuk, 5 yaralı
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
        'Miras' cinayetinde amca tutuklandı, yeğen toprağa verildi
        'Miras' cinayetinde amca tutuklandı, yeğen toprağa verildi
        Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayı...
        Fatih Sultan Mehmet, vefatının 544. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayı...
        Çapa motoruyla nostaljik otomobil yaptı
        Çapa motoruyla nostaljik otomobil yaptı
        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı