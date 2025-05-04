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        Kandıra'da Seyrek Palamar Mesire Alanı açıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen Seyrek Palamar Mesire Alanı düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:01
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        Kandıra'da Seyrek Palamar Mesire Alanı açıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi işbirliğinde yapımı gerçekleştirilen Seyrek Palamar Mesire Alanı düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

        Çalköy Mahallesi'ndeki 40 dönümlük alan üzerine kurulu mesire alanının açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve davetliler katıldı.

        Yaman, açılışta yaptığı konuşmada, tarihi ve geçmişiyle ülkenin tüm renklerini bir arada barındıran Kocaeli'ye böyle bir eseri kazandıranlara teşekkür etti.

        Büyükakın ise sahilde eksik olan tesisi Kandıra Belediyesi ile hizmete aldıklarını anlatarak, "Laf üstüne laf üretmiyoruz, iş üzerine iş taş üzerine taş koymaya çalışıyoruz. İnşallah halkımızın keyifle buradan hizmet almasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

        Kandıra Belediye Başkanı Ölmez de tatilcilerin nitelikli alan yetersizliğini gidermek amacıyla başladıkları projeyi yoğun çalışmalarla hızla tamamladıklarını belirtti.

        Mesire alanında restoran, tuvalet, duş, bebek bakım odası ve kafeterya gibi olanaklar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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