Kocaeli'de lisenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da okula gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.