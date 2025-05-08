Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        AirCar iki kişilik uçan arabayla ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi

        AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş, "iki kişilik uçan araba" ile ilk insanlı uçuş testini, saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında, 8 metre irtifada Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:18 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        AirCar iki kişilik uçan arabayla ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş, "iki kişilik uçan araba" ile ilk insanlı uçuş testini, saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında, 8 metre irtifada Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nde yaptı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'den bu yana Bilişim Vadisi'nde AR-GE çalışmalarını sürdüren şirket, yüzde 85 yerlilik oranıyla geliştirdiği tek kişilik ve iki kişilik elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) modelleriyle ilk yolculu test uçuşunu başarıyla tamamladı.

        Bilişim Vadisi'nde 5 Nisan'da gerçekleştirilen uçuş testinde, AirCar kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, tek kişilik prototipi kullanarak test merkezinden havalandı.

        Altunbozar, AirCar'ın iki kişilik modelinin konumlandığı Bilişim Vadisi helikopter pistine iniş yaptı. Ardından iki kişilik modele geçerek ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

        Saatte 35 kilometreyi aşan rüzgar altında yapılan zorlu test, yaklaşık 10 dakika sürdü ve 8 metre irtifada, güvenlik protokollerine uygun şekilde tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunbozar, bu başarıyı sadece teknik bir dönüm noktası olarak değil aynı zamanda şehirlerin mobilite geleceğine yönelik vizyonun bir parçası olarak nitelendirdiğini söyledi.

        Altunbozar, "AirCar ile güvenli, çevreci ve otonom hava taşımacılığı artık bilim kurgu değil. Gerçekleşiyor, hem de Türkiye'de gerçekleşiyor. Bundan sonraki adımımız, pilot üretim tesisimizi kurmak ve seri üretime geçmek olacak. Bugün, dünyada insanlı eVTOL uçuşu gerçekleştirmiş sadece 5 firmadan biriyiz." ifadelerine yer verdi.

        AirCar'ın iki kişilik modeli, paylaşımlı ve otonom hava taşımacılığı için özel olarak geliştirildi. Modelin, tek şarjla 50-80 kilometre menzil, 200 kilogram taşıma kapasitesi, helikopterlere kıyasla 5 kat daha sessiz çalışma, 10 kat daha düşük işletme maliyeti ve 8 motorlu yüksek güvenlikli tasarım özellikleri bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Binaların arasındaki odunluk alev alev yandı
        Binaların arasındaki odunluk alev alev yandı
        Çatısı yanan okulda eğitime 2 gün ara verildi
        Çatısı yanan okulda eğitime 2 gün ara verildi
        Vali Aktaş, yangın çıkan lisede incelemelerde bulundu
        Vali Aktaş, yangın çıkan lisede incelemelerde bulundu
        Kocaeli'de park halinde alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de park halinde alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de arkadaşının tabancayla kazara ateş ettiği 15 yaşındaki çocuk öld...
        Kocaeli'de arkadaşının tabancayla kazara ateş ettiği 15 yaşındaki çocuk öld...
        Yolcu otobüsü alev alev yandı
        Yolcu otobüsü alev alev yandı