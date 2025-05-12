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        Kocaeli'de inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:02
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        Kocaeli'de inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.

        Barış Mahallesi 1851. sokakta kot farkı bulunan 6 katlı bina inşaatında çalışan H.Y. ve M.Y, dengelerini kaybetmeleri sonucu 4 metre yüksekten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İşçilerden H.Y. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Y. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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