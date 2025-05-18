Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 18.05.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, 19 Mayıs'ın, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen Türk milletinin varoluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

        Mesajında gençlere seslenen Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Atatürk tarafından kendilerine armağan edildiğini aktararak, milli ve manevi değerler ışığında, bilimde, teknolojide ve sanatta yaşanan değişimleri takip ederek ülkeyi yeni ufuklara taşıyacakların gençler olduğunu vurguladı.

        Vatanını canından üstün tutan ecdadın verdiği mücadeleler ve büyük fedakarlıklar sonucu kurulan cumhuriyetin ve devletin gençlere emanet olduğunu aktaran Aktaş, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?

        Benzer Haberler

        Sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu
        Sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu
        Bungalov tesisinde havuza düşüp boğulan 4 yaşındaki Ardıç toprağa verildi
        Bungalov tesisinde havuza düşüp boğulan 4 yaşındaki Ardıç toprağa verildi
        Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi
        Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi
        Kocaeli'deki gençlik festivalinde yemek yarışmaları düzenlendi
        Kocaeli'deki gençlik festivalinde yemek yarışmaları düzenlendi
        Kocaeli'de şiddetli rüzgarda devrilen çınar ağacı kafede hasara yol açtı
        Kocaeli'de şiddetli rüzgarda devrilen çınar ağacı kafede hasara yol açtı
        Kocaeli'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu
        Kocaeli'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu