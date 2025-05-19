19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kotan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından etkinlikler için ilçeye davet edilen Bosna Hersek'ten gelen folklor ekibi halk oyunları gösterisi yaptı.

Törene, Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, Milli Eğitim İlçe Müdürü Murat Balay, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karamürsel'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Yıldız tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile ilçe sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Kocaeli'nin Gölcük, Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.