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        "3. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı

        Kocaeli, "3. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri"ne ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:35
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        "3. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı
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        Kocaeli, "3. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri"ne ev sahipliği yapıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Yalova, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan 25 firma katılıyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, AA muhabirine, etkinliğe katılan firmalara destek verdiklerini, üretimin her daim yanında olduklarını söyledi.

        Kocaeli'nin turizm alanında sahip olduğu imkanlara değinen Soba, bu tarz etkinlikler sayesinde kentin turizm potansiyelini de ön plana çıkarmak istediklerini kaydetti.

        Etkinliğin koordinatörü Şener Meral ise 25 firmanın ürünlerini sergilediğini belirterek, "Bunların yüzde 40'ı Sakarya'dan, yüzde 40'ı Kocaeli'den, yüzde 20'si ise diğer illerden katılıyor." dedi.

        Meral, Kocaeli'nin turizm potansiyeline işaret ederek, "Kocaeli, turizmi ve ulaşımıyla yolların kesiştiği yer. Tedarik noktasında kolaylığı olan bir yer. Burada yeni modeller müşterilerimizi karşılıyor. Burada müşteriler için de özel kampanyalar yer alıyor." dedi.

        Etkinlik 25 Mayıs'ta sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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