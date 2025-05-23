Kocaeli'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de, hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 26 gün hapis cezası bulunan E.Y'yi (39) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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