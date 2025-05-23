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        Kocaeli'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 00:05 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:10
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        Kocaeli'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 26 gün hapis cezası bulunan E.Y'yi (39) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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