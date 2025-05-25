Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi evler restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi'nde tarihi evlerin yanı sıra hamam ve caminin de aralarında olduğu, 21'i tescilli, 46'sı tescil kaydı bulunmayan 67 yapının ihyası için 2020'de restorasyon çalışması başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesince yaklaşık 100 milyon liralık bütçeyle etap etap yürütülen restorasyon çalışmasıyla tarihi yapılar aslına uygun yenilenerek turizme kazandırılacak.

Bugüne kadar 7 ev, hamam ve caminin restorasyonu yapılan projenin 2029'da tamamlanması planlanıyor.

- "Tarihi dokunun görülebileceği alan oluşturacağız"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AA muhabirine, restorasyon projesi kapsamındaki tarihi binaların kamulaştırılma işlemlerinin yapıldığını söyledi.