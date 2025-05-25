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        Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi evler restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:06
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        Osmanlı mirası Tavşancıl Evleri restore ediliyor
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        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi evler restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi'nde tarihi evlerin yanı sıra hamam ve caminin de aralarında olduğu, 21'i tescilli, 46'sı tescil kaydı bulunmayan 67 yapının ihyası için 2020'de restorasyon çalışması başlatıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesince yaklaşık 100 milyon liralık bütçeyle etap etap yürütülen restorasyon çalışmasıyla tarihi yapılar aslına uygun yenilenerek turizme kazandırılacak.

        Bugüne kadar 7 ev, hamam ve caminin restorasyonu yapılan projenin 2029'da tamamlanması planlanıyor.

        - "Tarihi dokunun görülebileceği alan oluşturacağız"

        Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AA muhabirine, restorasyon projesi kapsamındaki tarihi binaların kamulaştırılma işlemlerinin yapıldığını söyledi.

        Projenin planlandığı şekilde etap etap devam edeceğini belirten Ömeroğlu, "En kısa zamanda bu tarihi dokuyu ülkemizin hizmetine sunmak için gayret sarf ediyoruz. Altyapıyla beraber çalışmaları yapıyoruz. Belediye başkanlığım dönemimde bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Ömeroğlu, mahallenin yenilenen yüzüyle bölgeye değer katacağına işaret ederek, "Buradaki en önemli şey tarihi yapıların olması. İnsanlar tarihe duydukları özlemi gidermek istiyor. İlçe dışından da çok sayıda insanın gelip eski yapılarımızı görmeyi arzuladığını biliyoruz. Turizme kazandırma açısından en önemli nokta bu. Denizi olan ve yeşillikler içerisinde yer alan mahallemizi turizme kazandırıp ziyaretçilerin burada hafta sonları ya da özel günlerde dinlenebilecekleri ve tarihi dokuyu görebilecekleri alan oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Restorasyon çalışmaların aslına uygun yapılmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Ömeroğlu, tarihi dokunun korunmasını önemsediklerini kaydetti.

        Ömeroğlu, restorasyon çalışmaları için teknik ekiplerin özveriyle görev yaptığını dile getirerek, "Restorasyon çalışmalarımız titizlikle ilerliyor. Geçmiş resimler ve planlar var elimizde. Yapıları da bu konuda uygulamadan geçirip birebir yenilemek için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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