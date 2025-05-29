Kocaeli'de "Fetih 1453" resim sergisi açıldı

İstanbul'un fethini konu alan, GESMEK'te görevli resim öğretmenleri Hülya Boyacı ve Zafer Boztepe'nin 39 resminin yer aldığı sergi, 1 Haziran Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışa, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan serginin açılışında, Fatih Sultan Mehmet'in çağ açıp, çağ kapatan bir komutan olduğunu söyledi.

Kocaeli'de, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan "Fetih 1453" resim sergisi izlenime sunuldu.

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