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        Kocaeli'de "Fetih 1453" resim sergisi açıldı

        Kocaeli'de, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan "Fetih 1453" resim sergisi izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 20:40 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:43
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        Kocaeli'de "Fetih 1453" resim sergisi açıldı
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        Kocaeli'de, Gebze Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından hazırlanan "Fetih 1453" resim sergisi izlenime sunuldu.

        Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan serginin açılışında, Fatih Sultan Mehmet'in çağ açıp, çağ kapatan bir komutan olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışa, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        İstanbul'un fethini konu alan, GESMEK'te görevli resim öğretmenleri Hülya Boyacı ve Zafer Boztepe'nin 39 resminin yer aldığı sergi, 1 Haziran Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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