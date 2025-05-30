Kocaeli'yi metroya kavuşturacak projede çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi kapsamında bazı istasyonlardaki kazık çakma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derince ilçesinde yer alacak 3 istasyon bölgesindeki metro çalışmaları sürüyor.

Proje dahilinde "Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstasyonu"nun etrafı kapatıldı. Çalışma sahasındaki yıkama ünitesi ve taksi durağı diğer bölgelere taşındı. Şantiye alanındaki prefabrik ve betonarme yapılar yıkılarak alandaki ağaçları taşıma işlemleri tamamlandı. İstasyonda işler, ikifore kazık makinesiyle yapılıyor.

"Derince İstasyonu"ndaki çalışmalarda da bölgenin etrafı kapatıldı. Çalışma sahasındaki tek katlı otopark yıkıldı. Bölgede çalışacak ağır tonajlı araçların, trafik sirkülasyon planı yapılarak oluşabilecek trafiğin en aza indirilmesi için önemler alınıyor.

"Derince Millet Bahçesi"nde de istasyon bölgesi için ayrılan alan bariyerlerle çevrildi. Şantiye alanındaki ağaçlar, oturma grubu ve benzeri nesnelerin taşınması ile direklerinin demontaj çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.