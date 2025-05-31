Kandıra'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, tarım ürünlerinde verim ve kalite kaybına neden olan kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın ile kırsal Çarkırcaali Mahallesi'ndeki üreticileri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında zararlıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Yaran, Kandıra'nın, tarımsal açıdan zengin ve bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 13 bin hektar tarımsal alan bulunduğunu ve bunun 7 bin hektarını fındık ekili alanların oluşturduğunu belirten Yaran, fındık tarımının ilçe ekonomisinde büyük yere sahip olduğunu kaydetti.

Yaran, tarımsal üretimde verim ve kalite kaybına yol açan kahverengi kokarcanın fındık dışında elma, armut, ceviz, mısır ve çeşitli sebzeleri de etkilediğine dikkati çekerek, "Zararlının oluşturacağı kayıpları önlemek amacıyla bilgilendirme ve mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.