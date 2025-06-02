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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen piknikte, katılımcılara keşkek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:33
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen piknikte, katılımcılara keşkek ikram edildi.

        Gebze Ordulular Derneği ile Gebze Belediyesi işbirliğiyle Hünkar Çayırı'nda düzenlenen pikniğe, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural'ın yanı sıra Gebze Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Gebze Ordulular Derneği Başkanı Barış Sönmez, bir arada olmak için gerçekleştirdikleri pikniğe ilginin yoğun olduğunu belirtti.

        Davetliler, keşkek ikramının ardından yöresel oyunlar oynadı, katılımcılara kurayla hediyeler verildi.

        - Karamürsel sahillerinde olta balıkçılığı mesaisi

        Karamürsel ilçesinde olta balıkçılığı yapan vatandaşlar, ilçenin 12 kilometrelik sahilinde ve iskelelerinde balık mesaisi yapıyor.

        Sabah saatlerinden itibaren oltayla balık avlamaya çalışan amatör balıkçılar bekleyişlerini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı Karamürsel ilçesinde, balıkçıların oltasına, istavrit, ispari, izmarit, karagöz ve kırlangıç gibi balıklar takılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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