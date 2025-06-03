Kocaeli'de motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde dün, motosikletiyle tırla çarpışması sonucu kaza yerinde yaşamını yitiren Emre Boztekin (25) için Fevziye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Boztekin'in naaşı, öğle vakti kılınan namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.