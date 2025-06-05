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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile görüntülü görüştü

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:39 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:39
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile görüntülü görüştü
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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükakın, Serrac ile yaptığı görüşmede Gazze'nin hüznünü yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

        Gazze'yi kardeş şehir ilan ettiklerini aktaran Büyükakın, ateşkesin sağlanmasının ardından Kocaeli'nin tüm imkanlarıyla Gazze'nin yanında olacağını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Gazzelilerin yanında olduğunun altını çizen Büyükakın, şöyle devam etti:

        "Gazze'deki masum çocukların, kadınların, insanların başına gelenler tarihin en korkunç insanlık suçudur. Orada soykırım başladığı andan itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze ile kardeş şehir olma irademizi beyan ettik, meclisimizden karar aldık. Sizlerle kardeş şehir olmak için süreci başlattık. Belediyemizin tüm imkanları, tüm vatandaşlarımız Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaya hazır. Temiz su, altyapı gibi temel ihtiyaçlardan başlayarak, okul, hastane gibi tüm çalışmaları orada yapacağız."

        Büyükakın, Gazze'deki Hasan Onbaşı Camisi'nin saldırıların ilk anında tahrip olduğundan haberdar olduklarını, caminin yeniden inşasını üstlenmek istediklerini kaydetti.

        Gazze halkının maruz kaldığı haksızlık, soykırım ve acılarını dünyaya duyurmak için düzenledikleri programlardan bahseden Büyükakın, "Yunus Emre'nin bir sözü var; 'Zulüm ile abat olanın, akıbeti berbat olur.' İnşallah oradaki zulüm son bulacak. Gazzeli kardeşlerimiz özgürlüklerine yeniden kavuşacak. Orada barış, kardeşlik, adalet yeniden tesis olacak. Türk kardeşleriniz tüm kalpleriyle sizin yanınızda. İnşallah kardeş şehir protokolünü size ulaştırdıktan sonra birlikte neler yapacağımızı görüşeceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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