Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile görüntülü görüştü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükakın, Serrac ile yaptığı görüşmede Gazze'nin hüznünü yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Gazze'yi kardeş şehir ilan ettiklerini aktaran Büyükakın, ateşkesin sağlanmasının ardından Kocaeli'nin tüm imkanlarıyla Gazze'nin yanında olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Gazzelilerin yanında olduğunun altını çizen Büyükakın, şöyle devam etti:

"Gazze'deki masum çocukların, kadınların, insanların başına gelenler tarihin en korkunç insanlık suçudur. Orada soykırım başladığı andan itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze ile kardeş şehir olma irademizi beyan ettik, meclisimizden karar aldık. Sizlerle kardeş şehir olmak için süreci başlattık. Belediyemizin tüm imkanları, tüm vatandaşlarımız Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaya hazır. Temiz su, altyapı gibi temel ihtiyaçlardan başlayarak, okul, hastane gibi tüm çalışmaları orada yapacağız."