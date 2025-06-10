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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen karpuz yüklü tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 10.06.2025 - 19:14
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        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen karpuz yüklü tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

        Hakan Sakar idaresindeki 81 ACL 470 plakalı tır, Balçık Mahallesi Vali Muammer Güler Bulvarı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Tepeören kavşağı mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tırda sıkışan E.D, H.B. ile F.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

        Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı güzergahında ulaşımda aksama yaşandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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