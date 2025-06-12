Kocaeli'de aracında 8 ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma yapıldı.

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