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        Kocaeli'de aracında 8 ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:00
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        Kocaeli'de aracında 8 ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma yapıldı.

        Çayırova ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 8 ruhsatsız tabancayla 8 şarjör ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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