Kocaeli'de aracında 8 ruhsatsız silah ele geçirilen zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma yapıldı.
Çayırova ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 8 ruhsatsız tabancayla 8 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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