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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de partililerle halı saha maçı yaptı

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partililerle halı sahada futbol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 00:58 Güncelleme: 13.06.2025 - 00:58
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de partililerle halı saha maçı yaptı
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partililerle halı sahada futbol oynadı.

        Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda Anahtar Parti İl Başkanlığınca düzenlenen maça katılan Ağıralioğlu, 4 gol attı.

        Karşılaşmayı tribünden izleyen partililer, tezahüratlarla Ağıralioğlu’na destek verdi.

        Maçın ardından partililerle fotoğraf çektirip sohbet eden Ağıralioğlu, gazetecilere tüm partilileriyle türkü meclislerinde, spor sahalarında, siyaset meydanlarında memleketin yarınlarına coşkuyla koşan bir takım olduklarını söyledi.

        Gecenin vakti, coşkuyla toplanabilen bir hareket olarak, memleketin bütün sorunlarını omuzlama kondisyonu biriktirdiklerini belirten Ağıralioğlu, tüm teşkilatlarının 24 saat çalışacak kadar coşkulu olduğunu dile getirdi.

        Ağıralioğlu, hafta sonu Bursa ve Yalova teşkilatlarının açılışını gerçekleştireceklerini aktararak, "Kocaeli teşkilatımızla istişare toplantılarımız var. Bütün ilçelerde üye kampanyamız var. Eylülde, ekime kadar sahadaki tüm varlığımızı, gücümüzü milletimizin duyacağı şekilde dönüştüreceğiz. Şu anda Türkiye'de ivmesi yukarı yönlü, iddiası geleceğe doğru, memleketin bütününü kucaklayacak, 85 milyon üyesi olacak hassasiyet taşıyan tek parti biziz." diye konuştu.

        Memleketin tamamını sarıp sarmalamaya koştuklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Hem siyasi kondisyon biriktiriyoruz, hem fiziki kondisyon biriktiriyoruz, hem fikri kondisyon biriktiriyoruz. Çok iyiyiz. Allah vatana millete hayırlı etsin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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