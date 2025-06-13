Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'in mavi bayraklı plajları misafirlerini ağırlamayı bekliyor

KADİR YILDIZ / SELİM BOSTANCI / MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Kocaeli, Zonguldak ve Bartın'da sezon hazırlıklarını tamamlayan mavi bayraklı plajlar, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 33 kriteri karşılayan plajlara mavi bayrak veriliyor. Bu kriterleri karşılayan Kocaeli'de 9, Zonguldak'ta 2 ve Bartın'da 1 plaj bulunuyor.

Karadeniz ve Marmara denizlerinin kıyılarında bulunan mavi bayraklı plajlar, yaz döneminde misafirlerine temiz ve güvenli yüzme alanları sunuyor.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'deki mavi bayraklı plajlar, yaz aylarında hem kent sakinlerinin hem de çevre illerden gelen tatilcilerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Mavi bayrağa sahip İzmit Körfezi'nde Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço, Kovanağzı ve Seyrek plajları, turistlere uluslararası standartlarda hizmet veriyor.

15 Haziran itibarıyla açılacak deniz sezonuna dair hazırlıkların tamamlandığı kentteki mavi bayraklı 9 plaj misafirlerini bekliyor.

- Sanayi kenti hem Marmara Denizi hem Karadeniz'de misafirlerini ağırlıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, Kocaeli'de bulunan 24 yüzme alanından 9'unun mavi bayrak almaya hak kazandığını söyledi. Önem, mavi bayrağın "eko etiket" anlamı taşıyan önemli ödül olduğunu vurgulayarak, bunu almak için su kalitesinin de içinde bulunduğu 33 kriterin her yıl karşılanması gerektiğini anlattı. Tatilcilerin denize gitmek istediğinde mavi bayraklı plajların bulunduğu yerleri tercih ettiğine değinen Önem, Kandıra'nın doğası ve güzel koylarıyla dikkati çektiğini dile getirdi. Önem, ilçede İl Sağlık Müdürlüğünce takibi yapılan, su kalitesi izlenen 11 yüzme alanı bulunduğunu aktararak, "Kandıra'da 7 mavi bayraklı plajımız var. Yerleşik nüfusu 50 bin küsur olan Kandıra, hem ulusal hem de uluslararası talep görüyor, yazın nüfusu 10-20 kat artıyor. 2004'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra sürdürülebilir çevre yönetimiyle hareket ettik. Hem İzmit Körfezi'nin hem de Kandıra sahillerimizin korunması ve daha iyileştirilmesi açısından birçok çalışmanın içerisinde yer alıyoruz." dedi.

Kocaeli'nin 23 arıtma tesisiyle denizlere arıtılmamış atık su bırakmadığını, İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği yaptıklarını, deniz süpürgeleri ve "Mavi Takım"la denizleri temiz tuttuklarına işaret eden Önem, 4 yıldır üst üste TÜRÇEV tarafından "en iyi çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri yapan" yerel yönetimlerden biri olarak ödüllendirildiklerini kaydetti. Önem, Altınkemer Halk Plajı'nın, TÜRÇEV tarafından "çocukların en çok kullandığı plaj" olarak adlandırıldığını sözlerine ekledi. - Bartın'da dağla çevrili İnkumu Plajı, yaz aylarında en yoğun dönemini yaşıyor Bartın Belediyesinin İnkumu Plajı için TÜRÇEV'e gerçekleştirdiği başvurusu, temizlik başta olmak üzere çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi gibi 4 kategoride toplam 33 kriterin değerlendirilmesiyle 2021'de olumlu sonuçlandı. TÜRÇEV tarafından yapılan incelemeler sonucu 3 ayrı noktada mavi bayrak almaya hak kazanan, Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı olan 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu, başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Kumsalının kuzeyini Karadeniz, güneyini de yemyeşil ormanlarıyla İnkumu Dağı'nın çevrelediği plaj, haziran, temmuz ve ağustos aylarında en kalabalık dönemini yaşıyor. Özellikle bayram tatilleri ile hafta sonlarında tatilci yoğunluğu ve otoparkların dolmasıyla zaman zaman özel araç girişlerine kapatılan İnkumu, pek çok turistik gereksinimleri karşılayabilecek kaliteli konaklama alanlarını bünyesinde barındırıyor. Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, kentin dik ve ormanlık yamaçlarla denize ulaşan 59 kilometrelik kıyı kesiminin, olağanüstü güzellikteki koyları ve renklerle bütünleşen bitki örtüsüyle ender güzellikte bir yer olduğunu dile getirdi. Çoğu bakir olan koyların, temiz kumları, az dalgalı suları ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle beğenildiğini aktaran Yalçınkaya, "İlimizde İl Özel İdaresine bağlı 7 sahilin yanı sıra Amasra, Kurucaşile ilçe merkezlerinde de deniz turizmiyle misafirlerimizin ilgi odağı oluyor. Tabii tüm bu güzel koy ve sahillerin yanı sıra Bartın'ın en çok rağbet gören plajlarının başında belediyemiz sınırları içindeki 3 kilometrelik uzunluğuyla da görsel şölen sunan İnkumu tatil beldesi geliyor." diye konuştu.

Yalçınkaya, 2000'de yapılan başvurunun ardından cankurtaran hizmeti, denizde boğulmalara karşı şerit, duba gibi alınan tedbirler ve "İnkumu Kanalizasyon Atıksu Paket Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Dejarjı Projesi" de dahil olmak üzere titizlikle sürdürülen faaliyetler sonucu 33 kriterin tamamlandığını aktararak, "Yapılan çalışmalar bir bütün olarak bugün bize temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj anlamına gelen ve dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olan mavi bayrağı 3 ayrı noktada almamızı sağladı. Gerek yurt dışından gerekse ülkemizin her ilinden gelecek misafirlerimizin kaliteli ve huzurlu tatil geçirmeleri için mavi bayraklı sahilimizde gerekli tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı. - Zonguldak'taki 2 plaj, güney bölgeler ile Avrupa'dan misafirleri de ağırlıyor Karadeniz Ereğli Belediyesinin "Sevgi" ve "Barış" plajları için 4 yıllık hazırlık sürecinin ardından TÜRÇEV'e 2023'te yaptığı, çeşitli kategori ve değerlendirmelerin ardından aynı yıl 2 mavi bayrak almaya hak kazanan sahil şeridi, yaz sezonunda farklı kentlerin yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda ziyaretçiyi misafir ediyor.

Bayram tatillerinin yanı sıra deniz sezonun açılmasıyla Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridinde mavi bayraklı plajlar ve mesire alanları yoğun ilgi görüyor. İlgi dolayısıyla güzergahta zaman zaman yoğun araç trafiği yaşanıyor. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2023'te mavi bayrak almaya kazanan 2 plajın 19 Kasım 2023'te kentteki fırtınada büyük hasar aldığını, belediye ekiplerinin bu alanda yeniden çalışma yaparak bölgeyi daha güzel hale getirdiğini söyledi. Karadeniz'in genellikle engebeli arazilerden oluştuğunu, ilçede 51 bin metrekare alan üzerine kurulu "Sevgi Plajı, Barış Plajı ve Dostluk Mesire Alanı"nın doğa harikası olarak peş peşe sıralandığını anlatan Posbıyık, "Sevgi Plajı'na vatandaşlarımız ücretsiz girebilir. Şezlong ve şemsiyeden ücretsiz yararlanabilir, yiyecek içecek getirebilir. Belediye her türlü imkanı orada sunmaktadır. Barış Plajı'nda sadece şezlong ve şemsiye ücreti 120 lira alıyoruz. Buraya yiyecek sokmak yasak. Plajımızda 3 mutfağımız var. Hijyenik şartlarda yiyecekler imal ediliyor, özellikle Ereğli pidesi gibi." dedi.