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        Kocaeli'de iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:20 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:20
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        Kocaeli'de iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, R.K'ye ait iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Y.E.K. yakalandı, 1 tabanca ve 45 mermi ele geçirildi.

        Devam eden operasyonda olayın diğer şüphelisi O.Ç'yi de gözaltına alan ekipler, üst aramasında 1 tabanca ile 7 fişek ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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