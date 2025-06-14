Kocaeli'de iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Devam eden operasyonda olayın diğer şüphelisi O.Ç'yi de gözaltına alan ekipler, üst aramasında 1 tabanca ile 7 fişek ele geçirdi.

Polis ekiplerince Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Y.E.K. yakalandı, 1 tabanca ve 45 mermi ele geçirildi.

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