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        Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 16.06.2025 - 21:48
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        Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu yaralandı.

        İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu güney yan yolda seyreden A.S. idaresindeki 41 BAC 473 plakalı tır, aynı istikamette giden M.U. yönetimindeki 34 FY 6501 plakalı otomobile çarptı.

        Otomobil de bariyerlere çarparak, kot farkı bulunan yoldan bir iş yerinin önüne devrildi. Kazada, otomobildeki yolcu A.U. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza sonucunda iş yerinin duvarı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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