Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Yeşilay'da bağımlıların dünyasını simülasyonla deneyimleyen bireyler farkındalık kazanıyor

        ALİ KÜÇÜK - Yeşilay merkezlerinde alkol ve madde simülasyon gözlüğünü kullanan bireyler, bağımlıların dünyasını deneyimleyerek zararlı alışkanlıkların hayata olumsuz etkileri ve sağlıklı yaşamın önemine dair farkındalık kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay'da bağımlıların dünyasını simülasyonla deneyimleyen bireyler farkındalık kazanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KÜÇÜK - Yeşilay merkezlerinde alkol ve madde simülasyon gözlüğünü kullanan bireyler, bağımlıların dünyasını deneyimleyerek zararlı alışkanlıkların hayata olumsuz etkileri ve sağlıklı yaşamın önemine dair farkındalık kazanıyor.

        "Alkol ve madde simülasyon gözlüğü" olarak tanımlanan "Drunk Busters" ile vatandaşlara bağımlı bireylerin dünyasını tecrübe ettiren Yeşilay, bu yöntemle bağımlılığı önlemede vatandaşlara farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

        Kocaeli Yeşilay Merkezine gelen sağlıklı bireyler, simülasyon gözlüklerini takarak, günlük yaşamı adeta alkol ve madde etkisindeki bir kişinin gözünden görme imkanı buluyor.

        Simülasyon gözlüğü eşliğinde yürüme, su doldurma, yazı yazma, renkleri ayırt etme gibi basit rutinleri yapmaya çalışan bireyler, genişlik ve uzunluk algısında değişme, baş dönmesi, çift görme, renkleri daha az algılama, yüzleri tanımakta ve yürümekte zorluk çekme gibi olumsuz etkileri deneyimliyor.

        "Drunk Busters" kullandıklarında bardağa su dolduramayan, yürürken dengede kalamayan, yazıları bozulan ve renkleri ayırt edemeyen bireyler, bağımlılık hakkında kazandıkları bu tecrübe sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durup sağlıklı yaşam tarzına sahip çıkmanın önemini anlıyor.

        - "Deneyimlemeler sonrası olumlu geri dönüşler alıyoruz"

        Yeşilay Kocaeli Şubesi Proje Yürütücüsü Salih Işık, AA muhabirine, kentte geçen yıldan itibaren "Drunk Busters" gözlüğünü farkındalık amacıyla kullanmaya başladıklarını söyledi.

        Alkol ve madde etkisinde olan bireylerin anlama, işitme ve görme kayıpları yaşadığını anlatan Işık, bu tür olumsuz etkiler nedeniyle söz konusu bireylerle sağlıklı iletişim kuramadıklarını vurguladı.

        Işık, gözlüklerin kullanım amacının başta bağımlı insanlarla sağlıklı iletişim kurmak olduğuna değinerek, "Bu gözlükleri kullanan arkadaşlarımız, alkolün, uyuşturucunun ya da başka şeylerin merak edilecek, denenecek bir şey olmadığını simülasyonla görmüş oluyor. 'Bir kereden bir şey olmaz' düşüncesiyle deneme yaptıklarında tekrar etme durumu olacağından, bu şekilde denemeleriyle bu işe bulaşmalarını en baştan önlemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Gözlüklerin çeşitleri olduğu bilgisini veren Işık, "Gözlükleri üreten firma, düşük, biraz daha yüksek, orta, daha yüksek ve en yüksek şeklinde beş ayrı promile göre ayarlamış. Üçü bağımlılıkla, sentetik uyuşturucu, ot türü uyuşturucular ve genel uyuşturucu olmak üzere. Bir de ilaçlara bağımlı ve yorgun olma durumunu simüle eden toplam 9 çeşit gözlük var." ifadelerini kullandı.

        Işık, gözlük kullanıcılarının deneyimlerinden bahsederek, genişlik ve uzunluk algısında değişme, baş dönmesi, çift görme, renkleri daha az algılama, yüzleri tanımakta ve yürümekte zorluk çekildiğini kaydetti.

        Deneme yapanların bazen suyu bardağa dolduramadıklarını, yazı yazarken veya renk seçerken kayıplar yaşadıklarını aktaran Işık, kullanıcılardan uygulama sonrası birçok olumlu geri dönüş aldıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu yaralandı
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
        Kocaeli cankurtaran ekipleri, 13 bölgede 165 personelle hizmete başladı
        Kocaeli cankurtaran ekipleri, 13 bölgede 165 personelle hizmete başladı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun temeli atıldı
        Kocaeli'de Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun temeli atıldı