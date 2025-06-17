Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Tıp araştırmalarında yapay zeka Kocaeli'de çalıştayda ele alındı

        Kocaeli'de tıp alanındaki güncel yapay zeka uygulamalarını, araştırma yöntemlerini ve disiplinlerarası işbirliklerini ele alan çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tıp araştırmalarında yapay zeka Kocaeli'de çalıştayda ele alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de tıp alanındaki güncel yapay zeka uygulamalarını, araştırma yöntemlerini ve disiplinlerarası işbirliklerini ele alan çalıştay düzenlendi.

        Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBU) işbirliğinde GTÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tıp Araştırmalarında Yapay Zeka Çalıştayı"nda çeşitli oturumlar düzenlendi.

        Akademisyenler, araştırmacılar, sağlık profesyonelleri ve teknoloji uzmanlarının katıldığı çalıştayda konuşmacılar, yapay zekanın sağlık teknolojilerindeki dönüştürücü gücüne ve disiplinlerarası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

        Çalıştay kapsamında düzenlenen "Tıpta Yapay Zeka İçin Disiplinler Arası İş Birliği, Ortak Dil, Ortak Başarı" başlıklı panelde, GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akagül moderatörlüğünde, Doç. Dr. Fatih Tarlak, Prof. Dr. Murat Baykara, Prof. Dr. Ahmet İlker Tekkeşin, Prof. Dr. Ayhan Dinç, Doç. Özer Çelik ve Dr. Öğretim Üyesi Sema Candemir sağlıkta yapay zeka entegrasyonu, veri paylaşımı ve etik konuları üzerine görüşlerini paylaştı.

        "Takım Oluşturma ve Proje Önerisi Geliştirme ve İş Birliği Potansiyeli Olan Araştırmalar" oturumunda ise katılımcılar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Sağlık Enstitüler Başkanlığı (TÜSEB) çağrılarına odaklanarak, ortak projeler geliştirme fırsatları ve multidisipliner takımların oluşturulması konularında fikir alışverişinde bulundu.

        Mevcut projeler değerlendirilirken katılımcılar güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini gözden geçirme fırsatı buldu. Değerlendirme oturumunun ardından çalıştay sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti

        Benzer Haberler

        Motosikletten savrulup ölen gencin dayısı: Bu bildiğin cinayet
        Motosikletten savrulup ölen gencin dayısı: Bu bildiğin cinayet
        Yeşilay'da bağımlıların dünyasını simülasyonla deneyimleyen bireyler farkın...
        Yeşilay'da bağımlıların dünyasını simülasyonla deneyimleyen bireyler farkın...
        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu yaralandı
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
        Kocaeli cankurtaran ekipleri, 13 bölgede 165 personelle hizmete başladı
        Kocaeli cankurtaran ekipleri, 13 bölgede 165 personelle hizmete başladı