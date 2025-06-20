Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, mağdur 6 kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı, mağdur 6 kadın kurtarıldı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve mağdur kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli dosya kapsamında, 17 Haziran'da sabah saatlerinde Kocaeli ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.V, H.T, M.C.A, İ.K. ve B.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!

        Benzer Haberler

        Kocaeli ve İstanbul'daki 'fuhuş' operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 6 kadın k...
        Kocaeli ve İstanbul'daki 'fuhuş' operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 6 kadın k...
        Kocaeli'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama
        Kocaeli'de tefeci operasyonunda 4 tutuklama
        Kocaeli'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Başiskele Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmas; 5 personel görevden uzakla...
        Başiskele Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturmas; 5 personel görevden uzakla...
        Kocaelispor'un kamp programı açıklandı
        Kocaelispor'un kamp programı açıklandı
        Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
        Kocaeli'de 4 katlı binanın çatısı yangında hasar gördü