Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.V, H.T, M.C.A, İ.K. ve B.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve mağdur kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli dosya kapsamında, 17 Haziran'da sabah saatlerinde Kocaeli ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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