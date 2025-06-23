Kocaeli'de yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler apartmanın diğer katları ile bitişiğindeki 4 katlı apartmana da sıçradı.

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