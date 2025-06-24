Kocaeli'de tramvay yolundaki direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolundaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolundaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı otomobil ile tramvay yoluna çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan D.N.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan sürücünün 1,05 promil alkollü olduğu, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.