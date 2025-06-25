Kocaeli'de kayalıklardan düşen engelli hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan işitme engelli kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan işitme engelli kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ailesiyle serinlemek için Babalı sahiline giden işitme engelli Bayram Çolak (48), kayalık kısımdan denize girmek isterken dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çolak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çolak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.