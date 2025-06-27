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        Kocaeli'de motosikletli yunus timinin otomobille çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:47 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:47
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        Kocaeli'de motosikletli yunus timinin otomobille çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

        Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 NB 668 plakalı otomobil ile yunus ekibinin kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekibince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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